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康芮豪雨炸裂　蔣公銅像「水上漂」！孤獨過137歲生日

蔣公銅像近年泡在水裡的時間相當長，望向遼闊水域，曾被網友形容是「最孤獨的男人」。(圖／報系資料照)

▲10月31日是蔣介石137歲冥誕。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

10月31日是蔣介石冥誕，在嘉義縣曾文水庫的大埔情人公園有全台唯一一尊站在水庫的蔣公銅像，只要水庫滿水位就會被湖水環繞宛若「水上漂」，由於碰到強颱「康芮」侵襲，再現蔣公銅像站在水面上過生日奇景。

蔣介石銅像「水上漂」過生日！　康芮挾帶豪雨曾文水庫滿水位再現奇景

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▲蔣公銅像近年泡在水裡的時間相當長，望向遼闊水域，曾被網友形容是「最孤獨的男人」。（圖／CTWANT）

根據《中央社》引述大埔鄉長吳明勲說法，颱風康芮來襲，嘉縣大埔地區上午風雨不大，由於曾文水庫今年雨水充足，滿水位情況超過兩個月，讓大埔鄉情人公園鄰近湖畔的情人碼頭、六角亭與「蔣公銅像」等陸上設施泡水中。

吳明勲指出，曾文水庫的蔣公銅像等同日月潭「九蛙疊像」可觀測水情，水淹到銅像底座上端就是滿水位，有時還會淹到底座看不到，銅像就像漂浮在水中。

由於蔣公銅像近年泡在水裡時間相當長，望向遼闊水域，曾被網友形容是「最孤獨的男人」，對此，吳明勲表示，小時候只要蔣公誕辰，全校都會到銅像下舉辦紀念活動，銅像原先蓋在陸地上，不過因為曾文水庫淤積嚴重，幾年前水庫滿水位提升3公尺，有效蓄水量增加外，也讓大埔情人公園、湖濱公園溢淹範圍擴大，且邊界有不斷外溢趨勢，才會有蔣公銅像站水面上面的獨特景象產生。

除此之外，蔣公銅像長年在外風吹日曬雨淋，鼻子、耳朵都掉了，兩年前公所編列預算幫銅像修復、粉刷，當時還幫蔣公戴了一頂帽子防曬，結果有員警將帽子送到公所，說是有人惡作劇。雖然蔣公銅像常被政治解讀，但對大埔人來說，就是因水庫環境而造就的地方特色景觀。

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