康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨　本島脫離暴風圈時間曝

記者許力方／台北報導

中央氣象署持續發布21號中度颱風「康芮」海上陸上警報，過去3小時颱風強度減弱，東部地區風雨已經減緩，宜蘭、北花蓮、北北基受地形影響，還有強風豪雨但逐漸減弱，桃園以南清晨前仍有強風，今天（1日）上午後會減弱，並有豪大雨發生，入夜雨勢才減弱。颱風目前正在減弱、北移，預估今天上午台灣本島才逐漸脫離暴風圈，最快今天下午至傍晚才會完全解除颱風警報。

氣象署預報中心科長林伯東指出，依據極短期降雨趨勢，東半部、中南部深夜仍有短延時強降雨，東半部降雨減緩，白天起各地降雨趨緩「完全小下來」，僅中部山區有局部大雨，西半部平地有局部較大雨勢，今晚雨就會停緩，不過由於颱風中心清晨將靠近馬祖海面附近，提醒馬祖民眾注意，目前本島、金馬澎仍在康芮颱風警戒區域內，颱風仍帶來強風豪雨。

▼康芮颱風中心在海峽重整逐漸北移，過去3小時強度減弱。（圖／翻攝dapiya、中央氣象署）



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總結昨日（10月31日）雨量，東半部下雨最多，宜花東普遍有超大豪雨，尤其花蓮總共下了1200毫米，北部地區因風向關係，降雨偏向東半邊，基隆北海岸也有較多降雨，雙北都有300毫米以上降雨，竹桃宜交界區域有400毫米；中部山區與宜花交界也有較大降雨達8、900毫米，僅限於稜線區域，平地部分在颱風中心逐漸進入台海之後，中部開始有豪大雨出現，而南部地區與中部類似，稜線有較大降雨，平地區域深夜雨勢開始大起來。

截至今晚10時，氣象署觀測，西南部沿海風力增強，受颱風中心移入海峽重整效應影響，普遍達到7至9級陣風，東北角、北海岸、宜蘭也有7至9級陣風，隨著颱風北移，強風持續，西半部、西北部沿海今天清晨仍有10級強陣風。

康芮強度持續減弱，昨夜11時中心位在澎湖東北方約60公里海面上，以時速29轉34公里速度，向北北東轉東北移動，近中心最大風速減弱至每秒35公尺，瞬間最大陣風也減弱至每秒45公尺，7級暴風半徑縮小至250公里，10級暴風半徑70公里。

▼康芮颱風已經帶來破千毫米雨量。

