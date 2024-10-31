華航3度降落失敗「地勤下跪說明」！旅客還原：商務艙乘客暴走了

▲有網友拍下，華航地勤疑似上機向商務艙旅客下跪道歉，華航也出面說明了。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

颱風康芮31日下午登陸後，挾帶的狂風暴雨在全台造成災情，也導致多架航班受到影響。其中，華航CI782由胡志明市飛往台北的航班，就因在桃園機場3度降落失敗，最後轉降至高雄機場，不過也引發部分商務艙旅客不滿，甚至有乘客拍下，地勤人員上機向旅客跪地道歉的情況。對此，華航也出面說明了。

有網友在社群平台上PO出畫面，只見華航CI782的商務艙機位中，有一名身穿黑衣的旅客站立手叉腰，而前方則是一名華航地勤人員正跪在地上，但因距離太遠無聽清雙方對話。原PO也在文中說明，飛機因為降落桃機3次失敗，轉降至高雄機場，但有商務艙旅客因此「暴走」，才讓地勤人員上機跪地道歉。

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對此，原PO也忍不住嘲諷，「真佩服他還能發飆，我剛剛連抓嘔吐袋的力氣都沒有了」。畫面一出，不少網友紛紛痛批，「商務艙了不起喔～能平安就已經很感恩了，又不是只有你到達不得目的地，跩個屁」、「颱風的消息都多久了 ，不能接受風險就不要挑現在搭，哪來的巨嬰」、「看了好難過，又不是地勤的問題，為什麼地勤要下跪」。

華航晚間回應，受到康芮颱風影響，本公司以安全為優先考量審慎應變，部份航班依場站起降標準啟動備降計劃，空地勤人員也竭力服務，以蹲姿靠近旅客，說明航班狀況。