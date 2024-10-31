康芮重整狂奔「肥雨帶卡台灣」狂炸破千水彈　台北強風吹搖大樓！

▲康芮颱風中心出海後重整，強度減弱。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

列名「史上最晚登陸的強颱」，今年第21號「康芮」颱風以巔峰之姿今（31日）午從台東登陸，並在5小時內迅速穿過南台灣，由雲林彰化沿海一帶的副中心取代原中心，從雲林出海。民間氣象專家指出，康芮身手矯健地爬過玉山穿過中南部平原，西部地區風雨增強，颱風東側肥厚雨帶卡在宜花東上空，雨勢猛烈、快速累積，太魯閣不到一天雨量破千，預估等颱風整合後會加速向北遠離台灣。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析指出，康芮今天下午1時40分從台東成功附近登陸，受陸地破壞，強度開始減弱，之後路徑翻越中央山脈、進入中南部平原，西部地區風雨開始增強，而颱風東側的肥厚雨帶卡在宜花東上空，直到晚間6時40分颱風中心從雲林麥寮出海，低壓環流還卡在東部翻不過來，導致宜花雨勢相當猛烈，康芮往台灣海峽繼續再走一點，中南部地區稍晚也會有一波風雨。

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▲康芮肥厚雨帶卡在台灣東部，太魯閣雨量快速累積破千毫米。



台灣颱風論壇指出，康芮強烈雨帶直至稍晚仍卡在太魯閣峽谷區，導致雨量快速累積，根據氣象署觀測，太魯閣天祥不到一天，雨量已經破千。

天氣風險公司則預報，康芮登陸後，低層環流受到中央山脈破壞，並由雲林彰化沿海一帶的副中心取代原本的颱風中心，氣象署並判定颱風中心已經出海，後續等颱風的高低層環流整合後，會依照原本的預測路徑加速向北，遠離台灣。在這段等待颱風重整的時間，北台灣、宜花風雨將持續，預估到明天（11月1日）凌晨開始，風向轉偏東南風至南風後，風雨會逐漸的緩和下來。

天氣風險公司表示，目前為颱風環流迎風面的中南部地區，則持續有間歇性風雨，山區也有持續性的降雨，預估到明天上午颱風遠離後，風雨也會逐漸停止。明天各地天氣都是轉好的過程，預估颱風警報在上半天會陸續解除。

另外，災害預報士賈新興以「侵台期間台北站最強陣風紀錄」資料指出，康芮影響下，大台北地區住高樓的民眾應感受到康芮呼呼的風切聲，甚至大樓搖晃感，過去最前紀錄是2005年的泰利颱風49.3，而台北站最大陣風是今晚8時風速為29.4，達到11級。