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星宇航空落地「跳一下」機翼險砸地！急拉升重飛影片曝　公司回應

記者閔文昱／綜合報導

颱風康芮31日下午登陸後，挾帶的狂風暴雨在全台造成災情，也導致多架航班受到影響。其中，星宇航空一架從日本沖繩飛回台灣的JX871班機，在桃園機場進行降落時遭遇強風，導致機身不斷搖晃，並在地面「彈跳」了一下後，機翼險些重砸地面，緊急拉升重飛，所幸在第二次降落後平安落地。為此，星宇航空也做出說明。

▲星宇航空驚險落地畫面。（圖／翻攝自YouTube／遊桃園 Taoyuan Travel）

▲星宇航空驚險落地畫面。（圖／翻攝自YouTube／遊桃園 Taoyuan Travel）

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據了解，該班機原訂在今晚從沖繩飛往桃園機場，然而在下午5時許準備降落時，飛機遭受強風影響，出現強烈晃動，首次觸地時飛機甚至明顯傾向一邊，所幸機長及時將飛機拉升並進行重新降落，才沒釀成意外。驚險一幕也被轉發至社群媒體，不少網友也紛紛驚呼「看到飛機機翼觸地」、「機身觸地彈跳後又重飛」。

對此，星宇航空回應，該航班在桃園機場降落時，確實因颱風影響遭遇強勁側風，導致降落困難。機長執行重飛後，最終在傍晚6時03分安全降落於桃園機場，所有機上組員及旅客均安。

至於有網友提及的機翼觸地一事，星宇航空表示，飛機於降落後立即進行初步檢查，外觀正常，後續將進行細部檢查，目前已主動通報主管機關，進行調查中。

由 @yoyoadidas 發佈
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