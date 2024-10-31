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台鐵北迴線中斷！「大量土石淹沒」搶通時間曝　最新異動一覽

▲火車進站,台鐵,台中站,區間車,月台。（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵北迴線中斷，預計11月2日首班車前才能搶通。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

康芮颱風來襲，台鐵雖預警性停駛，但受強風豪雨影響，北迴線「和仁=崇德」路段因大量土石淹沒軌道而中斷，初估需要搶修約14小時，預計11月2日首班車前才能搶通。另外，縱貫線也有多處路線與設備受損，將出動人員及機具搶修，預計11月1日列車行駛概況如下：

一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）：

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（一）對號列車全部正常行駛。

（二）區間（快）車全部正常行駛。

二、東部幹線：

（一）對號列車：

1. 下行臺北往花蓮行駛至蘇澳新站、羅東站。
2. 北迴線（蘇澳新=花蓮）全線停駛。
3. 花蓮=臺東間正常行駛。

（二）區間（快）車：

1. 下行臺北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站。
2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站。
3. 花蓮=臺東間正常行駛。

三、南迴線：全線正常行駛。

四、支線（平溪、深澳、六家、內灣、集集、沙崙線）：

除六家線、沙崙線正常行駛外，其餘平溪線、深澳線、內灣線、集集線11月1日12時起逐步恢復行駛。

至於退、換票及改乘，自氣象署發布海上颱風警報之日起，至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊，可請洽台鐵公司官網或24小時服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或至就近車站詢問。

 
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