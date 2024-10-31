路樹傾倒多！北市明交通成「最大考驗」　蔣萬安：全力復原市容

▲台北市長蔣萬安主持康芮颱風第3次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風減弱變小，今（31）日下午5點30分已減弱為中颱，並於晚間6時40分從雲林縣麥寮鄉出海，基北北桃4市晚間8時宣布，明（11月1日）正常上班上課，僅新北烏來區停班停課。但由於台北市多處路樹傾倒，台北市長蔣萬安表示，明天早上交通將成為最大考驗，環保局清潔隊將於11月1日清晨5時30分出勤，與工務局配合將傾倒路樹清除。

台北市長蔣萬安31日晚上8時於災害應變中心進行康芮颱風第3次工作會報，台北市副市長李四川於會中提醒，因為11月1日要恢復上班上課，自己剛剛來災害應變中心的路上，路樹倒塌實在是相當多，明天一定考驗市政府在短暫時間內，如何讓市民能夠安全平安到達上班地。

李四川表示，自己要要求各局處，尤其是環保局、工務局公園處，在今晚陣風比較小的時候，希望公園處能趕快截斷樹木枝幹，讓環保局跟著做後面清理；也要拜託警察局，明天上班絕對不能按往例，在路口只有幾個警察站崗，一定要派所有警力維持，假設路上有任何的障礙，就能及時做處理。

李四川提及，第二，工務局水門開啟部分，到底能否確定11月1日早上6點會開啟？因為這會影響上班時間的進出，最晚要在晚上12時以前確定，讓市民明早起床後知道水門有無開啟、交通要如何走；自己要拜託所有市府同仁，今晚會很辛苦，在安全無虞之下，一定要盡力讓市民明早上班時，道路交通不受任何影響。

台北市工務局長黃一平說明，路樹傾倒部分，目前新工處、水利處、衛工處、大地處都有投入，協同公園處一起晚上加班努力，也會跟環保局建立窗口，看能不能工務局做裁切樹木、環保局跟在後面排除枝條與樹幹；至於堤外便道部分，內1、內2、基11便道，市府同仁會先於晚11時以前去現場確認，預計12時發布是否開啟。

蔣萬安裁示，截至目前已有18位市民受傷，都是外出時因強風導致受傷，目前暴風圈籠罩全台北市已有10級陣風，也就是足以將大樹連根拔起的風力，這個絕對不能輕忽，請觀傳局、媒事組、民政局、各區公所加強宣導民眾，在入夜之後到明天清晨特別避免外出。

蔣萬安指出，災情統計以路樹倒塌為大宗，請工務局加派人力機具做好準備，在風力減緩之後盡速排除，需要跨局處協助則適時提出，或是向國軍申請人力、機具支援；另關於停電部分，產發局剛剛有報告，文山區有提出需求，現在也正在搶修當中，也請台電隨時回報搶修進度，讓民眾掌握。

蔣萬安說，明天恢復上班上課後，除了早上尖峰時段，交通會是台北市政府最大的考驗，後續包括垃圾、落葉、雜物等，要請環保局盡快將市容恢復正常。依照台大氣象團隊評估，這次颱風強陣風影響台北市持續到週五早上，各防救災單位要再次加強巡視復原的機具人力，並清查廠商的開口合約，有利於災後復原的搶修工作。

蔣萬安提醒，在第一線搶救的同仁要注意自身安全，風力過強先暫停相關作業，等到風力減緩再積極搶修。而環保局會提前在早上5時30分，讓清潔隊開始出勤，工務局也會配合將倒塌的路樹先做截枝，讓環保局同仁盡快移除。

蔣萬安強調，此次颱風風力非常大，真正的考驗就在今天入夜之後，一直到明天早上，大約是早上7時至9時交通最繁忙時候，必須請各單位相互合作支援，也麻煩警察局交通大隊及各派出所加派人力，在重要的幾個路段路口協助交通順暢。