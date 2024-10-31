康芮中心重整「今晚雨才要大起來」　90度甩尾！強風狂吹半個台灣

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（31日）晚8時30分持續發布「康芮」颱風海陸警報，過去3小時颱風強度略為減弱，目前颱風已經進入台灣海峽，中心正在重整中，東半部降雨持續，今晚有機會趨緩，對流雲系影響中南部，西半部降雨則持續到明天（11月1日），其中宜蘭、北花蓮、北北基今晚強風豪雨，強風持續到明晨；桃園以南強風持續到明晨，「今晚雨勢才要大起來」，有局部豪大雨，最快明天下午才會完全解除颱風警報。

氣象署科長林伯東指出，康芮颱風過去3小時稍微減弱，目前中心位在澎湖東北方約70公里之處，以時速26轉31公里向北轉東北進行，近中心最大風速再度減弱至每秒40公尺，瞬間最大陣風也減弱至每秒50公尺，7級暴風半徑仍維持280公里，10級暴風半徑則縮小至70公里，颱風現已進入台灣海峽上空，預估明晨颱風中心將非常靠近馬祖，由於東半部對流較旺盛，東半部降雨持續，不過颱風中心正在重整當中，對流雲系正在影響中南部，中南部地區需注意降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康芮颱風直撞中央山脈後被破壞「中心分離」。（圖／翻攝NOAA）



氣象署極短期降雨趨勢分析，東半邊降雨持續，西半邊山區降雨增大，今晚到明晨，東半邊降雨會逐漸減弱，西半邊則增加，氣象署持續發布「豪雨特報」全台都在範圍中，尤其東半部的新竹、台中、南投山區有超大豪雨，北部地區、屏東山區有大豪雨，其他也有局部豪大雨；預估降雨趨緩時間，東半邊今晚就有機會趨緩，西半邊降雨持續到明天白天，有局部豪大雨。

風力部分，林伯東表示，截至今晚8點，許多地方都出現明顯強風，東半邊沿海，包括基隆北海岸、恆春半島分別出現14級以上陣風，蘭嶼、綠島有破壞性17級以上強陣風，宜蘭、北花蓮、北北基風力還將持續一段時間。

林伯東提醒，由於目前颱風中心還在台海上，其環流仍有280公里這麼大，東半邊「風力不會短時間內小下來」，受颱風影響，風向轉南風，東北角、宜蘭強風持續，另外，颱風中心附近澎湖也有14級，中南部沿海有9至12級強陣風；到了明天清晨，颱風更往北移，南部風力逐漸小下來，雲林以北有9至12級強陣風，因風向偏南風，東北角、基隆北海岸強風持續。

▼康芮穿過台灣尾後90度北轉，中心在台海重整。（圖／中央氣象署）



▼康芮出海後西半台灣「今晚風雨才要大起來」。



氣象署持續發布「陸上強風特報」，受颱風影響，花蓮、台東及澎湖已有14級以上強陣風，今晚至明晨澎湖易有14級以上強陣風，苗栗至台南、台東地區及新北至新竹、高雄、宜蘭、花蓮沿海空曠地區、恆春半島、馬祖、蘭嶼、綠島有11級以上強陣風，基隆至新竹、南投、嘉義市、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及金門也有9至10級強陣風；明上午馬祖仍有11級以上強陣風，雲林以北、東半部沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，

根據氣象署統計，29日0時至31日20時最大雨量落在宜蘭縣鴛鴦湖達到1158.5毫米，花蓮縣天祥961毫米，台中市審馬陣903.5毫米，台北市擎天崗656毫米，新竹縣西丘斯山521毫米，新北市水利署火燒寮512毫米，台東縣北源506毫米。最大陣風蘭嶼、綠島來到17級以上，成功也有15級，東吉島14級，基隆13級，新屋、後龍、花蓮、彭佳嶼12級，台北、台東、澎湖11級，淡水、新竹、臺南、宜蘭、大武、馬祖、金門10級。