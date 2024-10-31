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台鐵災情頻傳「路樹壓電車線起火」　票務系統跳脫、北迴線土石流

▲▼台鐵七堵到汐止間因路樹倒塌壓到電車線起火。（圖／讀者提供）

▲台鐵七堵到汐止間因路樹倒塌壓到電車線起火。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風襲台，台鐵今（31日）頻傳災情，其中北迴線崇德到和仁路段土石流淹沒軌面、三民到玉里施工圍籬傾倒路線上，衝擊明天行車，晚間也傳出台北站因台電瞬間斷電，冰水主機無法運轉導致系統跳脫，票務和官網都無法連線；另晚間路樹倒塌壓到七堵到汐止間電車線導致起火。

台鐵今中午後全線停駛，不過受到康芮颱風狂風暴雨肆虐，路線頻傳災情，所幸路線上沒有列車，其中今天晚間7時58分因路樹倒塌，壓到七堵到汐止間西正線電車線，導致電車線起火，消防隊已趕赴現場處理。

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晚間8時35分台鐵台北站因台電瞬間斷電，冰水主機無法運轉，造成票務系統及機房溫度升溫，系統跳脫，票務及官網專線兩條線路都中斷，目前不能連線且無法開啟網頁，不但無法上官網查詢行車資訊，也影響訂票系統及付款取票。另今下午台鐵有辦公室也發生嚴重漏水，外面下豪雨、裡面下大雨。

▲▼台鐵辨公室內下小雨。（圖／讀者提供）

▲台鐵辦公室內下大雨並發生淹水。（圖／讀者提供）

此外，台鐵和仁=崇德東西正線今下午土石流淹沒軌面約50公尺、和仁=崇德和仁隧道北口西正線土石流淹沒軌面約50公尺、三民=玉里施工圍籬傾倒在路線上、花蓮=吉安有路樹倒塌至鐵路路線內，若風雨仍大恐影響搶修，衝擊明天行車。

▲▼台鐵北迴線土石流。（圖／讀者提供）

▲台鐵北迴線發生土石流。（圖／讀者提供）

另外，台鐵石城站也發生土石流淹沒台2線漫延至石城站前廣場、富岡=楊梅間西正線電車線上有塑膠袋纏繞、三義站南端隧道口樹木傾斜侵入電車線、八堵=四腳亭間西正線有一棵樹木傾倒壓到電車線回流線、和仁=崇德間小清水溪橋上游，公路側石公溪箱涵發生土石流溢流。

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