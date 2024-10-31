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颱風假「劉德華演唱會照辦」惹議　蔣萬安下令北捷研究合約規範

▲▼蔣萬安主持台北市康芮颱風第2次工作會報。（圖／記者許靖騏攝）

▲蔣萬安主持台北市康芮颱風第2次工作會報。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風今（31）日距離台灣最接近，基北北桃4市31日停班停課一天，但今晚在台北小巨蛋舉辦的劉德華演唱會，主辦單位仍宣布照常舉辦，外界看法兩極。台北捷運公司總經理黃清信稍後將與主辦單位協調，考慮今晚劉德華演唱會取消；台北市長蔣萬安也透露，將研究若遇颱風假的話，能否在合約中做規範。

蔣萬安31日上午到災害應變中心主持台北市康芮颱風第2次工作會報，台北捷運公司總經理黃清信報告，台北捷運公司管理的多數場館都已暫停營運，其中台北小巨蛋主場館部分，活動主辦單位說今晚活動（劉德華演唱會）照舊。

黃清信提及，但由於停班課標準包括風力預測，現在文湖線已有偵測到瞬間風力超過10級，高架段也有接近9級，所以會依照達到停班停課標準時，「基於旅客跟民眾安全，我們會跟主辦單位協調，是不是晚上活動可以考慮取消，來確保民眾安全」。

▲▼台北捷運公司總經理黃清信。（圖／記者許靖騏攝）

▲台北捷運公司總經理黃清信。（圖／記者許靖騏攝）

會後，被問到劉德華演唱會是否會取消？蔣萬安表示，北捷身為小巨蛋場地主管單位，在跟活動主辦方簽約時，契約內容包括「如果颱風來襲，最後是否照常舉行活動，由主辦單位做最後決定」，而昨（30）天主辦方決定要照常舉辦，也有完整退票機制，但自己還是再次呼籲民眾「一切以安全為重」。

蔣萬安說，自己也請北捷特別要求主辦方，對於接下來各項的安全整備工作，不管對工作人員、前來的民眾，一定要落實與確保相關安全作為；未來北捷也可以跟活動主辦單位在簽訂活動合約中，對颱風來臨的停班停課情況納入考量。

針對這是否代表台北市所有場館跟廠商簽約時，要將颱風假停止活動納入考量？蔣萬安表示，「對，我會請包括小巨蛋主管單位北捷，把這樣的情形納入考量」。媒體追問，台北大巨蛋是不是也會納入考量？蔣萬安稱，不太一樣，小巨蛋是因場地主管單位為台北捷運公司，而大巨蛋則是BOT案。

至於未來契約規範內容，蔣萬安說明，台北捷運公司會來研究，就是身為場館的主管單位，未來舉辦各項活動，包含演唱會在內，如果遇到颱風停班課情形，應該要怎麼樣處理，「我想北捷會做研究，看是否在未來合約裡面做一個規範」。

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