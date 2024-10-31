北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」　蔣萬安喊話：沒必要別外出

▲蔣萬安主持台北市康芮颱風第2次工作會報。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風今（31）日距離台灣最接近，預計午後從花東登陸，基北北桃4市31日停班停課一天，不過晚上在台北小巨蛋舉辦的劉德華演唱會，主辦單位仍宣布照常開唱。主管台北小巨蛋的台北捷運公司總經理黃清信31日表示，將持續跟主辦方協調，今晚演唱會是否可考慮取消，台北市長蔣萬安也喊話民眾沒必要別外出。

蔣萬安31日上午到災害應變中心主持台北市康芮颱風第2次工作會報，台北捷運公司總經理黃清信報告，台北捷運公司管理的多數場館都已暫停營運，其中台北小巨蛋主場館部分，活動主辦單位說今晚活動（劉德華演唱會）照舊。

黃清信提及，但由於停班課標準包括風力預測，現在文湖線已有偵測到瞬間風力超過10級，高架段也有接近9級，所以會依照達到停班停課標準時，「基於旅客跟民眾安全，我們會跟主辦單位協調，是不是晚上活動可以考慮取消，來確保民眾安全」。

▲台北捷運公司總經理黃清信。（圖／記者許靖騏攝）

會後，被問到劉德華演唱會是否會取消？蔣萬安回應，外界很關注今晚的劉德華演唱會，自己再次呼籲民眾，因為停班停課的關係，基本上還是希望民眾做好防颱整備，沒必要別外出造成可能受傷的風險。

蔣萬安指出，北捷身為小巨蛋場地主管單位，在跟活動主辦方簽約時，契約內容包括「如果颱風來襲，最後是否照常舉行活動，由主辦單位做最後決定」，而昨（30）天主辦方決定要照常舉辦，也有完整退票機制，但自己還是再次呼籲民眾「一切以安全為重」。

蔣萬安說，自己也請北捷特別要求主辦方，對於接下來各項的安全整備工作，不管對工作人員、前來的民眾，一定要落實與確保相關安全作為；未來北捷也可以跟活動主辦單位在簽訂活動合約中，對颱風來臨的停班停課情況納入考量。

▲台北市長蔣萬安主持台北市康芮颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

針對這是否代表台北市所有場館跟廠商簽約時，要將颱風假停止活動納入考量？蔣萬安表示，「對，我會請包括小巨蛋主管單位北捷，把這樣的情形納入考量」。媒體追問，台北大巨蛋是不是也會納入考量？蔣萬安稱，不太一樣，小巨蛋是因場地主管單位為台北捷運公司，而大巨蛋則是BOT案。

另外，關於稍早報告時說會持續跟主辦單位協調，劉德華演唱會可不可以延期，目前主辦單位回應為何？不延期理由為何？黃清信指出，昨天活動主辦單位宣布照常舉辦，但也有說會「滾動式檢討」，現在會針對實際狀況，包括颱風影響來嚴密掌握，並持續跟主辦單位研議活動怎麼進行，而稍後也有約主辦單位討論整體安排。

由於目前劉德華演唱會仍正常舉辦，但北捷目前班距為12分鐘一班，今晚會不會加開班次？黃清信說，過往針對小巨蛋活動都有做加班車安排，這次也沒例外，還是會針對實際疏散需求來做調整班距。