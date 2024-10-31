快訊／北北基桃明繼續放颱風假？　蔣萬安：維持今晚8點宣布

▲台北市長蔣萬安主持台北市康芮颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風今（31）日距離台灣最接近，預計午後從花東登陸，基北北桃4市31日停班停課一天；據氣象署31日上午8時30分預報，康芮暴風圈已籠罩宜花東和新竹以南，本島除北北基桃外，其他地區都在暴風圈內。面對今晚何時宣布明（11月1日）是否停班停課？台北市長蔣萬安表示，原則上還是維持晚上8時宣布。

蔣萬安31日上午到災害應變中心主持台北市康芮颱風第2次工作會報，針對今日比較重要的颱風日程，台大氣象團隊報告，今上午10時進入氣象署預估的暴風半徑，康芮預計下午2時於台東成功附近登陸，登陸後約6小時從雲林縣附近出海。

台大氣象團隊預估，康芮颱風出海後，氣象署有估計，進入海峽上通常會有颱風重整時間點，所以進到海面上往北移動速度會減慢，依照今早8時最新預報，台北市將於明（11月1日）天早上8時脫離7級風暴風半徑，北部區域於11月1日傍晚脫離海警範圍。

會後，被問到明（11月1日）也放假的機率是不是偏低，以及今天是否仍維持晚上8時宣布明天是否放假？蔣萬安回應，基本上還是維持晚上8點來宣布是否停班課。

蔣萬安提及，因為原則上還是要先確定氣象署提供的數據資料，並在晚上7時跟鄰近縣市一起討論，所以原則上是晚上8時，否則若往後延、太晚宣布的話，會造成市民困擾，「我想這個立場還是會維持」。