康芮有「好消息」　登陸後風雨快速加大地區曝

▲康芮即將登陸台灣。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風康芮侵台，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，預測颱風會在今天下午登陸，登陸前風雨以北部、東半部較大，至於中南部要等到下午中心登陸過山後，風雨會快速增大；此外，比較好的消息是颱風速度不算太慢。

李至晟指出，強颱康芮持續以穩定的速度接近台灣，暴風圈從周三晚開始接觸台灣本島陸地，作為首當其衝的蘭嶼，長時間觀測到17級以上陣風，與此同時迎風面的北部、東半部的雨量也快速累積，宜蘭山區已經出現局部超大豪雨，上午風雨還會持續增強。

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▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



李至晟說，預測颱風會在今天下午登陸，位置逐漸北調，目前預測花東交界機會較高，預測登陸前風雨以北部、東半部較大；至於中南部要等到下午中心登陸過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，風雨會快速增大。

李至晟分析，到了今天晚上，康芮颱風中心可能在中部一帶出海；到周五會在台灣海峽，並改以偏北的方向接近中國沿岸，強度也會持續減弱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



李至晟提到，一個比較好的消息是康芮颱風的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，周五上午台灣本島會很快由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。

李至晟表示，所以預測周五台灣在上半天的風雨比較大，特別是受到颱風南側的西南風影響的中南部山區，其他地區雖然有強風和間歇降雨，但相比今天已經是顯著緩和了；目前預測在周五晚上到周六清晨，隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣周邊暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。

▲▼周五雨區預報圖。（圖／氣象署）

