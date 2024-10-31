康芮風雨超大！　花蓮卓溪部落「整條路被水蓋過」畫面曝光

記者曾筠淇／綜合報導

康芮颱風結構紮實又巨大，威力不容小覷。就有網友一早貼出照片，從畫面可見，花蓮卓溪部落受到康芮影響，已經看不到路，只見雨水摻雜著泥沙，從上方快速往下流動，很多東西也都倒了，看起來非常凌亂，勢必得在事後花一段時間整理。

▲卓溪部落第八鄰的道路被水蓋過。（圖／原PO授權引用）

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有網友在Threads上發文，貼出花蓮卓溪部落第八鄰一早的照片，從畫面可見，受到颱風強烈風與影響，雨水摻雜著泥土，湍急的由上往下沖，主要道路都被淹了。不只如此，一旁的花盆等物，也都被水給沖倒，或被風給吹倒，變得非常凌亂。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣地區及宜蘭縣、台中市山區和平區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨。

氣象署指出，新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。