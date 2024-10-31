快訊／強颱康芮肆虐！捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

▲康芮颱風襲台，捷克籍夫妻檔27日遊花蓮太魯閣失聯。（圖／翻攝IG）

記者莊智勝／花蓮報導

強颱康芮進逼，暴風圈籠罩全台，預計今(31日)下午將從台東一帶登陸。未料一對來自捷克的夫妻檔27日前往花蓮太魯閣旅行，但在颱風發布警報前夕卻失聯，警方目前正嘗試各種方法與該對夫妻取得聯繫。

據了解，該對夫妻相當熱愛山林，捷克籍男子IG滿滿都是山林美景。據指出，2人於27日前往花蓮太魯閣，隨後颱風來襲發布警報，但2人卻斷了音訊，手機關機、下落不明。由於風強雨驟，山區危險性相當高，因此警方目前正積極尋找2人下落，籲請曾接待過該對夫妻檔的店家指認、提供2人行蹤，以便確認安全。

太管處指出，根據該對捷克夫妻的登山計畫書，2人27日從岳王亭入山，去爬奇萊東稜路線，預計11月7日從松雪樓離開，推測昨(30日)應該在大理石營地，太管處在奇萊東稜線設置有3座避難小屋，分別是大理石、太魯閣大山北鞍、磐石中峰，按照計畫應該可以在大理石山屋躲避風雨；但是山上通訊不佳，目前太管處透過許多管道，尚無法聯繫到2人。

氣象署30日發布海上颱風警報後，太管處持續撥打登山者及留守人員手機超過30通，並在該捷克山友臉書留言、私訊協尋、手機簡訊、聯繫家屬、聯繫花蓮縣觀光處協助轉請花蓮縣旅宿業者尋人、請保七九大隊協尋、向新城分局報案定位山友手機等，用盡一切方法，務求盡快確認2人訊息，惟至目前為止尚無法取得聯繫。

太管處初步了解，該對夫妻有相當豐富的登山經驗，距離原定下山時間還有一個星期，推測2人應該還有足夠存糧撐過風雨，希望現在是在山屋中避難、只是手機斷訊而失聯。