康芮強風吹斷路樹　桃園警雨中鋸樹迅速排除

▲康芮颱風帶來強風豪雨，龍潭區高揚北路等多處發生路樹倒塌，龍潭警方今天上午冒雨鋸樹排除路障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

康芮強颱帶來強風豪雨，造成龍潭、八德地區部分道路路樹倒塌，龍潭警方今（31）日上午接獲民眾通報在市龍潭區高楊北路、工二路及龍源路高原段均有路樹倒塌意外，造成交通中斷影響車輛通行，員警冒雨鋸斷路樹並進行交管，在最短時間內排除路障恢復交通；另外八德區廣興路1185號凌晨也發生路樹倒塌，員警獲報後會同消防人員協助，警方現場交管，迅速排除路障，恢復通行。

龍潭警分局高平派出所警員陳長城、卓光煜、葉雲翔及聖亭所警員曾紀柱、胡安愷、高緯紘等6員，今天清晨巡邏時，分別接獲民眾通報有路樹倒塌意外，立即趕赴現場，到發現路樹因不敵強風豪雨斷裂橫倒路面，造成人車無法通行，交通為之中斷。員警以巡邏車開啟警示燈提醒往來車輛，冒著強風豪雨向居民借鋸子，鋸斷路樹後移置路旁排除路障，其餘員警則在兩端進行交管，以免行人車輛誤闖造成危險。



龍潭警分局分局長鄭文銘提醒，颱風來襲期間，除做好防颱措施，非必要不要任意外出走動，儘量停留家中為宜以防止危險。若必須外出，應遠離搖晃招牌及路樹，隨時注意周遭狀況。山區更易有豪大雨、土石流及樹倒等災情，務必放慢車速專心駕駛，隨時看清道路狀況應變。

▲康芮颱風帶來強風豪雨，八德區高廣興路今天凌晨發生路樹倒塌，員警冒雨會同消防、清潔人員鋸樹排除路障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市八德區廣興路1185號於今天凌晨4時許發生路樹倒塌意外，轄區廣興派出所接獲通報後，員警立即趕往現場處理。廣興派出所員警冒雨，穿著雨衣指揮交通，避免車輛行人誤闖發生危險，員警會同消防局、清潔隊協助排除，現場已於清晨6時30分排除斷落路樹，恢復交通順暢。

八德警分局提醒，颱風來襲期間，儘量減少外出，呼籲用路人留意行車安全，以避免發生意外。