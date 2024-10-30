康芮暴風圈將籠罩全台　第五河川分署提高警戒上緊發條

▲石龜溪國道1號橋改建工程防汛督導。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

依據中央氣象署天氣預報，康芮颱風來襲，暴風圈預計今（30）日晚間籠罩全台，經濟部水利署第五河川分署面對颱風未來可能造成的降雨，嚴加整備、落實各項防汛措施，並攜手轄區內雲嘉縣市府，維持通暢之橫向聯繫管道，共同為區域防災努力，展現中央與地方聯合防災之決心。

▲三疊溪柳子溝攔河堰改建工程防汛督導。（圖／記者王悉宇翻攝）

除提前完成轄內中央管河川、海堤及中央管區排之各處水門檢查維護及水利構造物重點查驗，並針對高風險河段及瓶頸河段加強清疏工作外，另對破堤施工、防汛缺口及在建工程，亦積極辦理查核、督導。

五河分署於轄區各易淹水地區設置淹水感測器及預布移動式抽水機，並定期進行維護及檢測工作，以期災害發生時能透過淹水感測器密切監控各地積、淹水情形，及時因應處理，發揮防災效能、降低淹水災情。此外，五河分署也再次啟動有才村在地滯洪機制，期能透過農地滯洪功能，確保滯洪區周圍無淹水災情，並有效降低排水水位，降低致災風險。

▲大湖口溪溝心埤改建工程防汛督導。（圖／記者王悉宇翻攝）

第五河川分署致力於做好防災整備及災害應變之工作，全力避災、共同守護家園，防災工作不容有失，民眾可透過水利署水情APP、防災資訊服務網(https://fhy.wra.gov.tw/fhy/)關注相關資訊，確保生命財產安全。

▲移動式抽水機防汛整備。（圖／記者王悉宇翻攝）