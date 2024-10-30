斗六社區遭毛毛蟲大軍入侵！植物一夜成枯枝　群聚吃辣椒粉畫面曝

記者王悉宇、郭玗潔／雲林報導

斗六一處社區大樓最近遭毛毛蟲大軍入侵，圍牆、地上、陽台都爬了成群的毛毛蟲，將社區植物啃到剩下枯枝，更有居民種植整排川七，遭毛毛蟲一夜連梗啃光光。居民為了避免牠們爬進家中，拿出殺蟲劑、石灰粉、辣椒粉噴撒牆角防範，不料不僅沒有用，毛毛蟲們還群聚大吃辣椒粉，讓居民相當無奈，自嘲稱「牠們可能來自四川」。

▲斗六一處社區大樓最近斜紋夜蛾的幼蟲暴增。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

住戶鍾小姐指出，地板、圍牆都是毛毛蟲在爬行，好多植物的葉子被啃光，從上週三（23日）至今，她每天早上7、8點就開始掃蟲，一直掃到下午6、7點，還噴除蟲劑、灑石灰、辣椒粉、樟腦油，但全部都沒有用，尤其近午左右，毛毛蟲數量更是多到嚇人，令人頭皮發麻。

議員獲報後，會同環保局、動植物防疫所前往現場會勘，發現這些蟲蟲是斜紋夜蛾，俗稱夜盜蟲，因幼蟲具遷移性，屬雜食、食量又大，幾乎見綠就啃，當吃光一處食物，就會成群結隊展開遷徙，行進有如軍隊，故又有行軍蟲的稱號，可危害多種葉菜類作物，交配後能在葉背產下數十至數百粒卵。

環保局研判，主要源頭可能是社區裡一塊曾種植田菁的閒置農地，斜紋夜蛾的蟲卵孵化後，蟲從農地圍牆爬進社區，目前已聯絡地主要求改善。

▲社區內許多植物被啃成骨架。（圖／記者王悉宇翻攝）