開車撞進超商釀2傷！24歲男說恍神闖禍　警查出他吸喪屍煙彈

▲西螺鎮9月12日晚間24歲廖姓男子駕車撞進便利商店，警方查出是吸食喪屍煙彈所致。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林西螺鎮9月12日晚間19時許，一名24歲的廖姓男子駕車撞進便利商店的用餐區，導致一男一女顧客受傷，其中33歲女性傷者手部骨折。雲林縣警局查出肇事的廖姓男子是吸食喪屍煙彈所致，使吸毒違駕再受到重視，雲林縣議會今（29）日質詢要求警方要從源頭壓制。

雲林縣議會議員李明哲今日在雲林縣議會總質詢指出，上月一名男子駕駛自小客車在西螺交流道附近，撞上一輛停在全家便利超商外的拖車，再撞進超商，店外5輛機車也被撞得東倒西歪，隨後撞穿飲食區，還造成店內店人被玻璃割傷；詢問雲林縣警察局長李建民該案肇事原因是否與毒駕有關。

雲林縣警察局長李建民答詢表示，當天案發後警方於現場蒐證，確實查獲「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈），而該廖姓駕駛人也坦承吸食。李建民指出，對「喪屍煙彈」毒品案件均有嚴格監控，縣警局並訂有緝毒獎勵辦法，同時也加強防制避免進入校園。

李明哲進一步表示，據警政署資料顯示，2023年3、4級毒品使用人口有93％不到30歲，18歲以下占4成，對吸毒人口年輕化感到憂心，籲請警方務必從源頭制，以免危害更多年輕人。

警局長李建民則強調，「喪屍煙彈」是一種翻新的毒品，主要透過傳銷方式散播，毒品進入校園與賭博案一樣，都是有心幫派吸收學生再吸收下線擴散，今年國小校園到目前尚無發現，但有部分國中、高中校園有被滲透，強力查緝還是最好的辦法，警方將會全力加強防制。

▲西螺鎮9月12日晚間24歲廖姓男子駕車撞進便利商店，遭警方查出是吸食喪屍煙彈所致。（圖／記者王悉宇翻攝）