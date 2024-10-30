咖哩粉驗出蘇丹紅！衛生局稽查濟生公司斗六廠　餘料13.8Kg封存

記者王悉宇、劉人豪／雲林報導

咖哩粉查到蘇丹紅！雲林縣衛生局指出，今（30）日接獲台北市政府衛生局電子函文通知，「濟生股份有限公司斗六廠」生產的「特調咖哩粉」檢出蘇丹色素，經派員至該廠稽查，該產品原料「薑黃」未檢出蘇丹色素，但製成最終成品「特調咖哩粉」並未送檢，另查特調咖哩粉之半成品(未包裝)尚有餘料13.8公斤，已責令業者專區置放保管。

▲雲林縣衛生局追查「濟生股份有限公司斗六廠」生產的「特調咖哩粉」。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

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雲林縣衛生局指出，新北市政府衛生局至「寬○食品有限公司」抽驗「特調咖哩粉」，結果檢出「蘇丹色素一號」，經該局調查負責廠商為台北市政府衛生局轄管「濟生股份有限公司」，再經台北市政府衛生局10月28日及29日前往該公司查察，業者表示前開產品為本縣「濟生股份有限公司斗六廠」生產，案移請本縣衛生局協助稽查。

經派員至該廠稽查，查案內「特調咖哩粉(效期：2026.05.06)」，業者自主管理送驗該產品原料「薑黃」，結果未檢出蘇丹色素，但製成最終成品「特調咖哩粉」並未送檢，再查該產品使用之原料香純香菇精(香菇粉、香菇精粉)及丁香由新莊廠負責生產供應，其餘原料皆透過台北總公司負責採購後，再由斗六廠負責生產加工。

另查特調咖哩粉之半成品(未包裝)尚有餘料13.8公斤，已責令業者專區置放保管，針對案內產品所使用原料相關單據憑證、進口報單、輸入許可等來源廠商資料及自主檢驗報告皆由台北總公司負責提供，雲林衛生局將移請轄管的台北市政府衛生局後續追查辦理；該產品流向本縣梅○食品公司，經派員查察結果已全數用罄。