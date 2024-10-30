質疑光電升壓站違法！口湖鄉民抗議　雲林縣府：盼能源局勒令停工

▲「口湖反變電站自救會」在蔡孟真議員及多位地方鄉民的支持下，於雲林縣政府廣場召開記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣「口湖反變電站自救會」28日前往縣政府召開記者會、遞交請願書，公開控訴睿日光電申請口湖謝厝寮興建升壓站程序違法。針對民眾質疑，業者在謝厝村設置升壓站，卻到下崙村開說明會，雲林縣政府函詢主管機關經濟部能源署後獲函覆「其所在位置均位於口湖鄉，難謂有甲地施工卻於乙地辦理說明會之情形。」

▲口湖謝厝寮興建升壓站說明會疑雲，雲林縣政府函詢主管機關經濟部能源署後獲函覆。（圖／記者王悉宇翻攝）



建設處代理處長鄭峯明表示，按內政部2019年7月22日函釋，有關申請作地面型太陽光電發電設施，其中涉及660平方公尺以下的升壓站，屬再生能源設施必要附屬設施，如擬於農業用地設置升壓站，依再生能源相關設施規定，得申請容許設置使用面積不得超過660平方公尺。另民眾提出農地容許申請書於2022年4月12日提出申請，其中有關土地使用現況填寫有無「耕作」乙節，經查明亦無涉非都市土地使用管制。



雲林縣政府表示，縣長張麗善對於鄉親訴求撤銷謝厝升壓站已超過2年，她感到不捨，並尋求各種管道解套，希望能源署能夠體恤民意，勒令業者在司法未確定判決前暫停施工。

▲口湖謝厝寮興建升壓站說明會疑雲，雲林縣政府函詢主管機關經濟部能源署後獲函覆。（圖／記者王悉宇翻攝）



雲林縣政府強調，縣府公務員皆依法行政，針對自救會訴求、議員質詢予以尊重。縣府針對此案的容許核可，絕無公務人員違反任何規定、造假或是做任何違反行政程序的情況，不要用不實指控或污蔑任何一個努力縣政，為縣民服務的公僕。