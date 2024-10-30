快訊／花蓮全面備戰！縣長急喊：比凱米強大　預防性撤離3025人

▲縣長徐榛蔚召開康芮颱風災前整備會議，特別指示各公所落實預防性撤離。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象署針對颱風康芮已發布海上、陸上颱風警報，花蓮為警戒區域，為嚴防災情發生，30日下午花蓮縣長徐榛蔚擔任指揮官坐鎮花蓮縣消防局災害應變中心，並召開災前整備會議，縣府各局處首長及相關單位主管列席，持續監控颱風動態，並針對縣內鄉親用電及用水、易淹水地區、封橋及封路等情形，要求相關單位掌握最新訊息，嚴防災情發生。

會議中，徐榛蔚指出今晚八點到明晚八點的24小時將是風雨最劇烈的時間，要求各鄉鎮市公所務必在入夜前落實預防性撤離，保護鄉親生命財產安全，也請各局處與公所保持聯繫合作，共同因應將到來的大風大雨，康芮颱風規模比十月初的山陀兒颱風與七月重創花蓮的凱米颱風更加強大，並同樣夾帶強大雨量，另外因凱米颱風受損還未修復完成的道路與坡地也應加強防範，務必將所有災害降至最低。

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徐榛蔚特別提醒，有鑑於今年七月凱米颱風十級風暴造成花蓮嚴重災情，此次康芮颱風威力仍不容輕忽，籲請花蓮縣鄉親於颱風期間務必掌握各項天氣警特報資訊並做好防颱工作，如強固招牌及門窗、另應避免外出或前往山區、海邊進行各項活動，以避免強風、暴雨造成掉落物或路樹等倒塌造成生命財產損失。

有關各局處報告目前防災整備狀況，建設處預先彙整相關道路設施，將可能造成受損的河堤或工程先行防護補強，必要時將進行道路管制；農業處落實掌握轄內災害潛勢及水災、土石流等地區，同時公告明日「花蓮縣蔬菜運銷合作社」正常拍賣，「花蓮農產運銷股份有限公司（肉品市場）」休市。；原民處掌握各部落復建工程與自來水工程進度，預先暫停工程並請公所隨時監控。

民政處加強宣導鄉親於颱風期間避免外出，預先規劃民眾撤離與安置整備，並動員各村里幹事，隨時因應撤離疏散作業；社會處通報各鄉鎮市公所做好開設收容所準備，文建站和聚會所停止活動做好防颱準備；觀光處發佈防颱訊息，相關旅遊活動已於海上警報發布後停止進行，七星潭風景區及兩潭自行車道臨海路段管制，於海警發布後拉封鎖線封閉；教育處針對學校要求門窗緊閉、重要貴重物品應往高處擺設，並通知學校注意排水溝暢通以防阻塞。

依據中央氣象署最新資訊指出，颱風已轉變強颱，暴風圈預計明天觸陸，10月31日風雨最劇烈。因應颱風可能帶來致災性強降雨，花蓮縣今日實施預警性疏散離撤，包括花蓮市17人、鳳林鎮85人、玉里鎮266人、新城鄉21人、吉安鄉108人、壽豐鄉103人、光復鄉122人、豐濱鄉63人、瑞穗鄉43人、富里鄉92人、秀林鄉1486人、萬榮鄉394人、卓溪鄉225人，預計總撤離人數3025人。。

整備會議彙整花蓮縣交通最新資訊如下：

公路：縣道193線23.5K~31.4K執行預警性封閉，今日16時起實施預警性封路。

縣內道路橋樑封閉管制：包括富里鄉崙天大橋便道、玉里鎮高寮大橋便道、高寮社區赤科山產業道路、竹林橋南端竹林產業道路、富里鄉蚊子洞便道、六十石山全路段、玉里鎮長良便道、瑞穗鄉花64線瑞港公路、台23線東富公路7k~16k豐南至花東縣界路段。

鐵路：我北到花蓮路線正常行駛；花蓮到臺東到新左營路線，經由南迴線對號列車全面開放站票；另327次新左營（21:31開）開往台東（23:48到）新自強號停駛。

航空：今30日航班全數取消。

花蓮縣政府表示，因康芮颱風來襲，請各商家加固招牌廣告，屋頂行大型廣告招牌請先拆卸平放，避免因颱風掉落影響公共安全。另縣內在建工程，請承造人加強巡查工區，加固施工圍籬、鷹架，設有帆布者，請先拆卸或捲起加固，以維護工區安全。

縣府因應颱風相關最新資訊，將即時於花蓮縣政府風災資訊專區https://www.hl.gov.tw/kra/Default.aspx、縣府臉書、LINE及花蓮縣長徐榛蔚臉書公告，請鄉親隨時留意。