台電嘉義區處大用戶座談　協助高效能源管理及節省電費

▲ 台電嘉義區處舉辦大用戶座談會，助用戶打造高效能源管理及節省電費模式 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區處在今(30)日特舉辦第三次大用戶座談會，邀請轄區生產性質用電大戶約50戶廠商代表參加，藉此聆聽用戶寶貴意見，輔導用戶移轉夜尖峰用電，協助用電自主管理，進而節省電費支出。

嘉義區處處長許墩貴表示，再生能源併網持續增加，太陽光電總併網量已高達1320萬瓩，中午時段，光電尖峰發電量已超過900萬瓩，相當於9部核能機組發電量，隨著傍晚太陽下山，太陽光電發電佔比越來越低，過去電力系統尖載時間已從中午時段挪移至傍晚16時至22時，因此時間電價尖離峰時段隨之調整，透過和用戶面對面直接說明，期使用戶對新能源政策有更多認識與理解。

會中也安排新時間電價、需量反應負載管理措施及政府現正推動深度節能的節能診斷業務說明，鼓勵用戶透過需量反應負載管理措施、移轉夜尖峰用電及能源技術服務業（ESCO）等方式，找出自身可改善部分，以符合成本效益最佳方式，達到省電、減碳的雙重效果，也對抑低夜尖峰負載有所助益，並為地球盡一份心力。

大用戶座談會為用戶們提供一個互動交流的管道，會中特邀請節能有成的用戶現身分享，讓用戶們彼此分享節電經驗和討論，同時亦安排桌邊服務推廣「批次生產時間電價」，由服務專員針對用戶的產業特性、用電行為、主要用電設備等資訊，一對一客製化提供移轉建議，輔導用戶從中找到合適的用電方式，並搭配需量反應措施，將抑低用電成果轉換成電費回饋，不僅能替用戶節省電費支出，也為節能減碳貢獻一份力量，希望透過這樣的方式，讓用戶們可以感受到台電的用心。