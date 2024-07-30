凱米颱風嘉義逾4萬戶停電！台電積極搶修...7百戶待復電

▲▼凱米颱風導致嘉義逾4萬戶停電 7百餘戶待復電 台電持續動員人力積極搶修 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「凱米」颱風侵襲本島，造成多條高壓電線跳脫、路樹倒塌壓損電線事故以及多處道路中斷無法進入搶修，颱風引進西南氣流迴南、大雨不斷，造成停電事故頻傳不止，台電嘉義區處動員所有工程人員、承攬商及調派跨區支援人力克服困難全力搶修，已恢復供電40,188戶。

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另截至29日上午10時止，尚有梅山、番路、大埔、阿里山、竹崎及中埔地區因土石崩落坍方、道路不通，致搶修重型機具無法進入，餘769戶未復電。台電嘉義區處已掌握道路搶通進度及搶通後沿路樹竹倒斷狀況，目前評估先以徒步方式進入現場勘查後，將在確保交通及工作安全無虞情況下進行搶修，未復電區域，路通到哪裡，電送到哪裡，請民眾多加包涵及耐心等待。

另外，台電公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。

感謝本次風災多數嘉義地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電嘉義區營業處也提醒民眾，雖然凱米颱風已遠離，但近期嘉義地區仍可能有局部大雨發生，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。