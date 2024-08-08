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台電嘉義區處中元普渡關懷鄉里　同仁自發捐白米助弱勢

▲▼ 台電嘉義區處中元普渡，祈求供電穩定，立法院王美惠委員及台灣電力公司勞工董事游政達等關懷鄉里，由同仁自發捐款購置在地精選白米共1,320公斤，全數捐贈給嘉義地區3家弱勢團體。 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲ 台電嘉義區處中元普渡祈求供電穩定，同仁自發捐款購置在地精選白米共1,320公斤，全數捐贈給嘉義地區3家弱勢團體，立法院王美惠委員及台灣電力公司勞工董事游政達等人出席。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區處於今(8)日下午吉時由許墩貴處長帶領全體同仁，依民間習俗進行中元普渡，祈求供電穩定，立法院王美惠委員及台灣電力公司勞工董事游政達等到場全程參與祭祀活動，本次活動同時不忘關懷鄉里，由同仁自發捐款購置在地精選白米共1,320公斤，全數捐贈給嘉義地區3家弱勢團體。

▲▼ 台電嘉義區處中元普渡，祈求供電穩定，立法院王美惠委員及台灣電力公司勞工董事游政達等關懷鄉里，由同仁自發捐款購置在地精選白米共1,320公斤，全數捐贈給嘉義地區3家弱勢團體。 。（圖／台電嘉義區處提供）

台電嘉義區處長期以來，持續關懷社會上的弱勢族群，回饋鄉里。今年中元節更由同仁主動發起自由樂捐活動，特地購置在地出產的白米，全數捐贈至修緣育幼院、嘉愛啟智發展中心、一心教養院等3家機構。本次捐贈除能讓更多人享用在地好米，幫助當地小農，也由全體員工共同參與，為社會上的弱勢群體送去了溫暖與關懷。

▲▼ 台電嘉義區處中元普渡，祈求供電穩定，立法院王美惠委員及台灣電力公司勞工董事游政達等關懷鄉里，由同仁自發捐款購置在地精選白米共1,320公斤，全數捐贈給嘉義地區3家弱勢團體。 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲ 台電嘉義區處同仁自發捐款購置在地精選白米共1,320公斤，全數捐贈給嘉義地區3家弱勢團體。（圖／台電嘉義區處提供）

一心教養院院長表示，這些白米將大大緩解他們的生活壓力，讓更多的孩子能夠享受到充足的營養。並強調慈善機構的資金和物資來源持續短缺，這次台電員工暖心捐助白米，將有助於他們更好地照顧這些弱勢群體，既暖胃更暖心。

▲▼ 台電嘉義區處中元普渡，祈求供電穩定，立法院王美惠委員及台灣電力公司勞工董事游政達等關懷鄉里，由同仁自發捐款購置在地精選白米共1,320公斤，全數捐贈給嘉義地區3家弱勢團體。 。（圖／台電嘉義區處提供）

許處長表示，希望藉著捐贈中元普渡供品的活動，達到拋磚引玉的效果，引起更多企業和個人的關注，共同參與到公益事業中來。只有全體社會的共同努力，才能真正幫助到那些需要幫助的人，讓我們的社會變得更加美好。

此次捐贈活動不僅僅是一次簡單的物資捐贈，更是一種社會責任的體現。台電嘉義區處用實際行動詮釋了「愛心無價，公益無限」的精神，為其他企業和個人樹立了良好的榜樣。希望在未來，能有更多企業積極投身公益事業，共同為創造一個更加美好的社會而努力。

 

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