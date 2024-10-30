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台電嘉義區處防颱整備 　配電線路自動化監測掌握搶修進度

▲▼ 台電全力戒備防颱 請民眾多利用網路通報查詢停復電資訊 。（圖／台電嘉義區營業處提供）

▲▼ 因應颱風可能造成的災損，台電嘉義區營業處提前會議整備。（圖／台電嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區營業處為防範颱風造成停電事故，今（30）日已盤點相關搶修人力、通訊設備、車輛機具、物料等整備工作，全力備戰待命。提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用台電網站「颱風停復電資訊」專區或1911客服專線查詢、通報停電情況。

▲▼ 台電全力戒備防颱 請民眾多利用網路通報查詢停復電資訊 。（圖／台電嘉義區營業處提供）

許墩貴處長呼籲再生能源設置者加強巡查及固定發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

此外，台電配電線路自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。民眾也可下載「台灣電力App」，不僅可隨時通報停電訊息，更可線上申辦各種用電業務及繳納電費，快速又方便，請民眾多加利用；若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或台電嘉義區處停電通報電話05-2226711給民眾使用。

▲▼ 台電全力戒備防颱 請民眾多利用網路通報查詢停復電資訊 。（圖／台電嘉義區營業處提供）

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

中央氣象署持續針對今年第21號颱風康芮發布颱風警報，今(30)日5時30分已經發布海上、陸上警報，清晨6時康芮位置在台灣鵝鑾鼻東南方540公里海面上，目前陸上警戒區域包括台東和恆春半島，隨著康芮往西北方向移動，預計今天深夜全台將會籠罩颱風暴風圈中。

 
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