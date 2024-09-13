台電強化法治概念　法制司長嘉義宣講「國營事業員工廉政風險」

▲▼法務部司長為台電嘉義區處揭示國營事業的廉政風險 。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



台電公司嘉義區營業處為響應政府「清廉自持，恪守廉政倫理規範」之決心，於今(13)日特邀請法務部法制司洪家原司長蒞臨嘉義區處宣講「國營事業員工執行業務之廉政風險」，由嘉義區處許墩貴處長主持，冀藉由反貪倡廉之法律及案例宣導，深化國營事業員工之清廉素養並建構廉政法治概念，以增進法律常識。

本次講習針對廉政相關法規及可能面臨的風險進行解說，以深入淺出方式就採購及其他常見違法案例類型予以分析，並搭配實務見解，使同仁能將學理之法令概念運用於實務上並予以警惕，透由認識其應恪守的法令規定與行為準則，以利執行職務時能有所遵循，避免誤觸法網，讓同仁在充分瞭解法律規範下，能發揮勇於任事之精神。

會後洪家原司長與現場同仁進行問題討論及意見交流，避免同仁於執行業務中不慎觸犯法令規定，司長以生動的口語，解析同仁之提問，釐清艱澀的法律觀念，深化與會人員學習效益。

嘉義區處許墩貴處長表示，希望同仁藉由參與講習，建立正確法律認知，執行業務務必依法行政，不僅能夠保障自己職涯平安順遂，也能提升為民服務品質。