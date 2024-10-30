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氣象署啟動追風計畫　飛機繞行康芮暴風圈5小時蒐集關鍵資料

▲▼氣象署10月30日上午啟動康芮颱風追風計畫。（圖／氣象署提供）

▲氣象署10月30日上午啟動康芮颱風追風計畫。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

因應強颱康芮對台灣構成威脅，氣象署表示，已於今(30)日完成飛機投落送觀測，清晨5時由台中清泉崗機場起飛，進行約5小時的追風和觀測。

中央氣象署表示，康芮颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約450公里的海面上，其路徑有直接侵襲台灣的趨勢，由於海面上氣象觀測十分稀少，且各數值模式對此颱風之預測路徑仍顯示相當的不確定性，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。為發揮觀測最大效益，中央氣象署與台灣大學針對未來颱風可能之移動路徑、大氣環境等，規劃飛行路徑。

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氣象署表示，此次執行觀測的飛機為漢翔公司Astra噴射機，其爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞康芮颱風的7級風暴風範圍，以及其移動路徑上重點區域執行觀測，所獲得投落送資料即時透過衛星通訊傳回中央氣象署、匯入該署預報作業系統，除提供即時的颱風現況以供分析研判外，並饋入該署數值預報模式對颱風進行預報。

▲▼康芮颱風追風計畫投落送飛航觀測路徑及資料。（圖／記者李姿慧攝）

▲康芮颱風追風計畫投落送飛航觀測路徑及資料。（圖／記者李姿慧攝）

氣象署指出，相關投落送觀測資料也將即時由氣象署傳輸提供世界各國氣象作業中心應用，可有效協助各國氣象人員進行颱風之暴風半徑與強度估計；投落送資料亦可供該署及世界各國之數值天氣模式運用，透過超級電腦演算，以改善颱風路徑與結構預報。

「颱風飛機投落送觀測」，或稱為「追風計畫」，為應用飛機於颱風之作業性觀測，自2003年起進行迄今已完成87次飛行觀測。

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