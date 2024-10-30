康芮亂海空交通「國內外班機取消29架次」　交通船36班停航　

▲康芮颱風進逼，國內外班機受影響。（資料圖／記者蔡亞樺攝）
記者李姿慧／台北報導
康芮颱風進逼，預估今晚全台都將列入陸警範圍，海空交通也受影響，離島交通船今(30日)將有10航線、36航次停航；國內外班機今也取消29架次。
根據民航局統計，受康芮颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消28架次，國際暨兩岸航線取消1架次。
交通部航港局表示，受康芮颱風影響，今日(30日)共有10航線，計36航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
交通船停航航線如下：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)，基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於上午11:00公告。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
5.南竿-東引：全部停航(3航次)。
6.金門-石井：全部停航(2航次)。
7.高雄-馬公：全部停航(1航次)
8.東港-小琉球：部分停航(開航41航次、停航11航次)
9.鹽埔-小琉球：部分停航(開航12航次、停航2航次)
10.富岡-綠島：全部停航(2航次)
讀者迴響