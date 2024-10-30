康芮恐衝擊「今年風王」　28年最胖登陸颱

▲康芮暴風圈十分廣闊，已達300公里。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

28年最胖登陸颱風！中度颱風康芮進逼，氣象粉專表示，在歷年登台颱風中，可說是既1996年賀伯颱風以來，最胖的登台颱風，甚至有機會衝擊今年西太風王。而目前今年西北太平洋風王為「摩羯」，近中心最大風速為每秒58公尺。

「觀氣象看天氣」臉書指出，康芮暴風圈十分廣闊、對稱，根據最新一報，中央氣象署將風速提升至48m/s，意味著強度已達中颱上限。

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▼康芮是28年來最胖的登台颱風。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



文中提到，康芮暴風圈已達300公里，目前還有大概18小時的發展空間，發展上強颱已是臨門一腳，甚至有機會衝擊今年西太風王。

「觀氣象看天氣」說，毫無疑問從Multiplatform再分析風場中，其暴風範圍已超過2015年蘇迪勒颱風，在歷年登台颱風中，可說是既1996年賀伯颱風以來（當年其暴風圈達350公里），最胖的登台颱風，為各地所帶來強風也會相當顯著，務必嚴加戒備。



▼2015年蘇迪勒（300KM）風場再分析數據。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）