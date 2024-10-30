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康芮明花東登陸　日本氣象廳估：周六轉為溫帶氣旋

▲▼中颱康芮。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲中颱康芮預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

中央氣象署30日清晨針對中颱康芮發布海上、陸上颱風警報，預估周四、周五影響台灣最明顯。日本氣象廳預估路徑同樣顯示，康芮可能在周四從花東地區登陸，並於周五前從台灣西部出海，繼續沿著台灣海峽北上，可能在周六轉為溫帶氣旋。

日本氣象廳數據顯示，康芮30日上午6時位於菲律賓東邊海域（北緯18.9度，東經125.1度），以每小時15公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為930百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

康芮於29日晚間9時升級為強烈颱風（日本定義風速達每秒44至54公尺），目前仍持續增強，並朝西北方向前進，預計周四（31日）發展將達到高峰，從台灣花東地區登陸，並於周五（11月1日）前從西部地區出海，繼續沿著台灣海峽北上。

沖繩地區將於今（30日）開始出現強浪，先島群島的浪潮會在今日午後逐漸轉為大浪，部分地區會出現強烈風勢和漸歇性降雨，到了周四風勢和雨勢會進一步增強。

日本氣象廳預估，康芮很可能於周六（11月2日）在東海轉變為溫帶氣旋，將受上空強風影響，快速東移至本州附近。因此，日本「文化日」三連休的天氣將受到影響，沖繩天氣將於周六逐漸好轉，但九州至東北地區可能出現降雨，部分地區需注意異常大雨和土石流。

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