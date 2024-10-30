康芮「瞪大眼」挾破壞性暴風　最高機率登陸地曝

▲大眼颱康芮。（圖／翻攝CyclonicWx）



記者陳俊宏／台北報導

康芮瞪大眼！氣象專家吳德榮提醒，中度颱風康芮是「大眼颱」，眼牆通過的範圍也會比較寬，其伴隨的「破壞性暴風」，對登陸點附近（台東及鄰近縣市）構成的嚴重威脅，絕不可輕忽，且以台東縣登陸的機率是最高的。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄表示，最新各國官方的預測路徑顯示，康芮或南或北大致在台東縣一帶登陸；最新歐洲模式（ECMWF）康芮的系集平均路徑（粗黑線）的登陸點，也大致在台東縣一帶。

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▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮指出，觀察氣象署路徑潛勢預測圖的不確定性範圍已縮小，但仍然包括台灣陸地及鄰近海域，歐洲模式個別系集模擬路徑幾乎都在台灣陸地，兩者的意義是類似的，隱含康芮大致在台東縣登陸的機率是最高的，但若稍微偏南或偏北，也是有可能的。

吳德榮說，此外，衛星資料顯示，康芮是大眼颱，眼牆通過的範圍也會比較寬，其伴隨的破壞性暴風，對登陸點附近（台東及鄰近縣市）構成的嚴重威脅，絕不可輕忽。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式「康芮」的系集平均路徑（粗黑線）的登陸點，也大致在台東縣一帶。（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風及康芮外圍環流影響，北部、東北部降雨時間長、雨勢增大，花東轉有陣雨，背風面中南部為晴時多雲。

吳德榮提醒，周四、周五康芮挾強風、豪雨侵襲，各地皆應嚴加戒備，山區最大總雨量達1200毫米，以及眼牆伴隨的破壞性暴風，所構成的嚴重威脅，絕不可輕忽！各地詳細的風力及雨量，則應隨時注意氣象署滾動式的警報資料。

吳德榮表示，周五晚康芮脫離，風雨漸歇；周六、周日康芮已遠離，各地天氣好轉，雖有殘餘水氣，但只有一點零星降雨的機率。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）