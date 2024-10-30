康芮強度近巔峰！　恐成9年來首個「暴風半徑300公里」登陸颱風

▲康芮強度達巔峰。（圖／JMA）



記者張靖榕／綜合報導

今年第21號颱風中颱「康芮」持續朝台灣前進，氣象署今晨5時30分發布陸上颱風警報。氣象專家指出，康芮颱風強度接近巔峰，可能長成強烈颱風，7級暴風圈半徑已擴大為300公里，預估今晚至31日風雨浪最顯著。康芮颱風更有可能成為9年來首個暴風半徑達300公里登陸的颱風。

中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，指出康芮過去3小時暴風圈略為擴大，近中心最大風速每秒48公尺，約每小時173公里，相當於15級風，7級風平均暴風半徑300公里，10級風平均暴風半徑100公里。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，康芮颱風7級暴風圈半徑現已擴大至300公里，近中心最大風速也由原先的每秒45公尺增強至每秒48公尺，達到中颱上限，有望成為強颱，並持續朝台灣陸地前進。

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康芮颱風及外圍環流影響，預估今晚至明天將是風與浪最顯著的時候。顯著且集中的累積降雨將包含在北部、東北部、東半部及中南部山區；台灣各沿海空曠地區及離島易有12級以上強勁陣風，沿海近岸也有發生高達3至6米以上的浪的機會。

▲最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

氣象粉專「用事實說颱風」則指出，康芮颱風恐成為9年來首個暴風半徑達300公里的登陸颱風。此前是2015年8月7日登陸的蘇迪勒颱風。

上一個暴風半徑超過300公里並發布警報的颱風，則是2023年7月25日的杜蘇芮颱風，但當時颱風並未登陸台灣；暴風半徑達到320公里的強颱山竹，則發生於2018年9月14日，但當時也只發佈海警，並未直接影響台灣。

若康芮颱風暴風半徑增胖為300公里並登陸台灣，除了是9年來首次外，也會是10月底至11月初侵襲台灣的颱風中，暴風半徑最大的颱風，預估登陸點附近100公里的風速將不亞於蘇迪勒。