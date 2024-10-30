康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

▲康芮颱風24小時總雨量預測。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

康芮颱風目前已達中度颱風上限，其七級風平均暴風半徑達300公里，根據最新24小時雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，達到停班課標準的有8縣市。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

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▲康芮颱風風力預測。

根據中央氣象署24小時雨量預測資料顯示，達到標準的縣市有包括台北市山區（150-300毫米）、新北市山區（150-300毫米）、宜蘭縣山區（250-400毫米）、花蓮縣山區（200-340毫米）；風力預測達到停班課標準的則有綠島鄉（9-10）、蘭嶼鄉（9-10）、恆春半島（6-7）、澎湖縣（8-9）、連江縣（6-7）達標。

氣象署預報員黃恩鴻表示，預估全台都會在陸警區域內。至於周四是否有機會放颱風假？他指出，周四各地風明顯偏強，但還是得看「風雨預報」資料，以及縣市政府決定。