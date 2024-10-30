康芮挑戰強颱「登陸前近巔峰」　今晚起風雨最大

▲康芮進逼台灣。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，中度颱風康芮登台前，接強度近巔峰！今晚至周四風雨浪將最為顯著。中央氣象署預報員黃恩鴻指出，颱風強度目前為中颱上限，也不排除變強烈颱風，但機率比較小。

►陸上警戒

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台東、恆春半島應嚴加戒備。

►海上警戒

台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，康芮颱風7級暴風圈半徑擴大為300公里，近中心最大風速也由原先的45m/s增強為48m/s，以中度颱風的上限，上探強烈颱風之姿，繼續朝台灣陸地前進。

林得恩指出，受康芮颱風及其外圍環流影響，今晚至周四風雨浪將最為顯著，北部、東北部、東半部、中南部山區都會有顯著且集中的累積降雨；而台灣各沿海空曠地區及離島易有12級以上強勁陣風，沿海近岸的浪也有高達3至6米以上發生的機會。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，預估颱風暴風圈將籠罩全台，全台都會在陸警區域內，但風雨程度不一樣，今深夜暴風圈將觸陸，周四下半天登陸台東一帶；而颱風強度目前為中颱上限，也不排除變強颱，但機率比較小。

黃恩鴻分析，周四、周五颱風影響最明顯，各地有陣雨，北部、東半部、南部、中部山區有局部大雨或豪雨機率，尤其東半部降雨最持續、明顯，有局部豪雨以上等級降雨機率；周五整體降雨緩和，白天西半部仍有陣雨，中南部有局部大雨機率，其他地區多雲有局部短暫陣雨，下半天起降雨明顯趨緩。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）