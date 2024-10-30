康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

▲氣象粉專提醒，颱風中心預計在周四中午過後，就會逐漸接觸台東陸地，周五早上8點颱風中心已來到福建沿海。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風康芮將侵台，中央氣象署今天清晨5時半發布海上陸上颱風警報。氣象粉專表示，周四全台放颱風假的機率最高，周五還會不會放？就看各地縣市政府怎麼決定了。

►陸上警戒

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台東、恆春半島應嚴加戒備。

►海上警戒

台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

「觀氣象看天氣」臉書指出，康芮颱風周四影響最嚴重，依據歐洲中期天氣預報中心模擬的陣風場顯示，颱風中心預計在周四中午過後，就會逐漸接觸台東陸地，此時各地風勢已相當強勁。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）







「觀氣象看天氣」說，風力最強的地方將出現在登陸點附近的台東，要嚴防16級左右的陣風；其次是中北部沿海陸地以及花蓮，陣風約12~13級；南部、基隆、大台北、宜蘭陣風約10~11級。

文中提到，雨勢部分以東半部最為劇烈，其次是各地山區；至於南部當颱風中心逐漸過山、出海風向轉為西南風時，也會出現較大雨勢，但由於颱風移動速度較快，累積雨量不至於像前2次颱風那麼多；周五早上8點颱風中心已來到福建沿海，此時各地風雨將逐漸轉小。

觀氣象看天氣分析，至於颱風假的部分，以周四全台放颱風假的機率最高，星期五還會不會放？就看各地縣市政府怎麼決定了；如果康芮偏南通過南部沿海，南部又將出現如同山陀兒般的強風豪雨。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）