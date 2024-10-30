康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇

▲康芮颱風來勢洶洶。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風康芮進逼，中央氣象署今天清晨5時半發布海上陸上颱風警報。氣象署預報員黃恩鴻表示，周四、周五影響最明顯，預估暴風圈將籠罩全台，全台都會在陸警區域內，但風雨程度不一樣。

►陸上警戒

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台東、恆春半島應嚴加戒備。

►海上警戒

台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天颱風外圍環流影響，風雨越晚越明顯，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨機率，東南部、恆春半島也有局部大雨機率。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）







▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

黃恩鴻提醒，周四、周五颱風影響最明顯，各地有陣雨，北部、東半部、南部、中部山區有局部大雨或豪雨機率，尤其東半部降雨最持續、明顯，有局部豪雨以上等級降雨機率。

黃恩鴻分析，預估颱風暴風圈將籠罩全台，全台都會在陸警區域內，但風雨程度不一樣，今深夜暴風圈將觸陸，周四下半天登陸台東一帶；而颱風強度目前為中颱上限，也不排除變強颱，但機率比較小。

黃恩鴻表示，周五整體降雨緩和，白天西半部仍有陣雨，中南部有局部大雨機率，其他地區多雲有局部短暫陣雨，下半天起降雨明顯趨緩；周六、周日東北季風影響，水氣偏多，北部、東北部有局部短暫雨，花東、中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

