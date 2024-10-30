明放颱風假？　氣象署說話了

▲康芮強度來到中颱上限。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風康芮進逼，中央氣象署今天清晨5時半發布海上陸上颱風警報。氣象署預報員黃恩鴻表示，預估全台都會在陸警區域內。至於周四是否有機會放颱風假？他指出，周四各地風明顯偏強，但還是得看「風雨預報」資料，以及縣市政府決定。

►陸上警戒

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台東、恆春半島應嚴加戒備。

►海上警戒

台灣海峽南部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

黃恩鴻提醒，周四、周五颱風影響最明顯，各地有陣雨，北部、東半部、南部、中部山區有局部大雨或豪雨機率，尤其東半部有局部豪雨以上等級降雨機率。

至於周四是否有機會放颱風假？黃恩鴻指出，周四各地風明顯偏強，特別是沿海地區，雨勢以東半部最持續明顯，北部也比較大，但還是要看風雨預報資料，以及縣市政府決定。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



黃恩鴻說，預估颱風暴風圈將籠罩全台，全台都會在陸警區域內，但風雨程度不一樣，今深夜暴風圈將觸陸，周四下半天登陸台東一帶；而颱風強度目前為中颱上限，也不排除變強颱，但機率比較小。

黃恩鴻說，周五整體降雨緩和，白天西半部仍有陣雨，中南部有局部大雨機率，其他地區多雲有局部短暫陣雨，下半天起降雨明顯趨緩。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

