參加婚禮！新娘無袖禮服「腋下炸毛」她喊震三觀　全場開酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少女孩子的夢想，就是擁有一場完美的婚禮，自己則是狀態最好最美的新娘。就有女網友表示，多年前曾參加一場婚禮，看到新娘穿著無袖禮服，但是腋下卻炸毛，令她看傻，「完全刷新我的三觀欸！」話題引發眾人議論。

一位女網友在Dcard發文「有人看過新娘沒刮腋毛的嗎？」多年前她曾參加一場婚禮，「竟然看到新娘穿著無袖禮服然後腋下炸毛！」她認為，平常沒人看到，甚至女生穿無袖背心沒除毛她都覺得沒什麼。

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「但是有人會在自己婚禮上腋下炸毛，完全刷新我的三觀欸！」原PO不禁納悶，就算新娘秘書沒有提醒，新娘自己應該也會很在意才對吧，「當天都會有婚攝/婚錄不是嗎？她不尷尬我看到都覺得尷尬了…」也透露多年後對方離婚了。

貼文一出，許多人紛紛力挺該名新娘，「能勇敢做自己很棒，我很佩服這樣有勇氣做自己的人」、「婚禮就是人家新娘的主場，她要素顏穿比基尼都是她的選擇」、「倒很希望刮腋毛為美的風氣可以早日結束」、「很厲害，可以做到不在意外人眼光。」

還有網友忍不住開批原PO，「看不起像妳這樣自以為人間清醒的人，還有那個後記有夠多餘」、「她離婚跟腋毛的關聯性是？」「你當天驚訝或過幾天驚訝我都沒意見！但是有人在過好幾年才覺得很驚訝，完全刷新我的三觀欸」、「所以呢？而且你少在那邊幫人家決定她在不在意。」