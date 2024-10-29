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每月有3萬能用！在北部租屋「薪水怎麼分配」　網搖頭：乖乖住家裡

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO想搬到外面住。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果住在外面，除了日常開銷，每月也要負擔房租，相對不易存到錢。近日有網友發文表示，她一直都是住在家裡，心想比較省錢，不過她近來則有考慮到外租屋，如果她實領4萬元，且每月都必須給1萬元的孝親費，應該要怎麼分配她的薪水呢？在北部生活會不會入不敷出？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「月薪四萬住外面一個月的薪水如何分配」為標題發文，提到她一直都是和父母同住，也覺得比較省錢，但她近來想要獨立，所以就考慮搬到外面住。只是與此同時，她又擔心在外租屋的話，會不會入不敷出，因此猶豫不決。

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原PO透露，在北部生活的她每月實領4萬元，但每個月都要給1萬元的孝親費，也就是說，她實際能運用的錢就是3萬元。她目前沒有貸款要繳，而最大的開銷通常是旅行。對此，她就想知道其他租屋族都是如何分配自己的薪水？如果每月可運用的錢是3萬元，會不會入不敷出？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「4萬......住外面......給家裡…...恭喜加入月光族家庭，旅遊你就不用想了」、「每個月只剩3萬是自己的，再扣掉房租、水電、餐費、生活費、交通費，可能維持balance就很了不起了，你能旅遊的地方只剩下巷口那間超商」、「如果你說的是台北，實際可用費用三萬，還要租房，大概不會住在太舒服的地方」、「每月只有三萬元能運用，就乖乖住家裡，更何況又想花錢旅行」。

也有熱心網友分享，「我剛好月收4萬，從台中北漂到台北工作，每天騎機車上下班 ，偶爾自己下廚煮飯帶便當。每月薪資分配如下：生活費10000元；房租12000元；娛樂支出3000元。因為父母從小就有幫我保保險，所以目前無任何保險費支出，大概一個月都可以存15000元左右，但如果你還要給孝親費10000元，每個月大概剩餘5000元，不過如果有什麼意外事件也有可能會存更少，所以還是會建議你綜合考量後再決定是否搬出來外面住」。

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