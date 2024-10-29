月收25K！她糾結「大學生該存錢還是享受當下」　過來人曝心聲

▲女大生因月存不到5千而感到心慌慌。示意圖，非當事人（photo-ac）

圖文／鏡週刊

還無法實踐財富自由的大學生，在上課之餘也必須學著理財，注意日常生活的開銷。就有一名女大生在Dcard上分享她的花費經歷，表示自己大一時極力節省，每月僅花4、5千元，但後來覺得如此緊縮生活似乎「沒意義」，於是開始打工增加收入並改變現況；然而，她仍感到經濟不穩定，於是向網友詢問：「大家覺得大學生這樣花還好，還是應該再節省呢？」

這名原PO透露，目前21歲的她，每月收入約2萬5千元，包括打工薪資和家中給的零用錢。另外，她目前持有20萬左右的股票、2萬元的存款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也列出每月的花費分配，伙食費約7千元（含聚餐）、約會支出6千元（遠距離車費+花費）、保養和保健品2千元、偶爾送禮3千元、雜支1千元、娛樂1千元；儘管她原定每月存5千元，但總因各種花費增加，實際存款通常僅約0到3千元。

該貼文引起眾多網友回應，部分人認為大學生應該注重「享受當下」，「個人認為出社會前主要以玩樂+交友為主，賺的錢都是玩樂享受都沒關係，但出了社會就是要存錢」、「大學本來就是一個除了大考外有很多時間出去看看、出去認識人、很純粹、交友不存在太多利益、大家也很樂意教的年紀，不趁這時候玩樂累積人脈什麼時候才有機會這麼肆意」、「當你發現，大學4年省吃儉用沒有娛樂社交存的錢工作第一年就可以生活有餘裕存到的時候，會後悔大學怎麼不多出門」。

另一方面，也有網友認為存錢該從學生時期開始，「你很棒耶，等你畢業後，你會感謝現在的自己，能有儲蓄是很好的習慣，畢業後找工作的時段才不會有金錢焦慮」、「每月存25K投入於穩定存股，持之以恆40年後，將有5,000萬資產」。



更多鏡週刊報導

每月薪水與開銷打平 她焦慮：25歲存款不到5萬真的是少數？

成大成功湖清淤學生下水開挖 魚、龜、陳年皮球全現蹤

屏東學生持棍虐貓「拍片搭電音配樂傳社群」 全網憤怒！校方緊急回應