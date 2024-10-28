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女友性慾強！交往2個月「花6000元買保險套」　他求問：錢怎麼分　

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲保險套的錢應該怎麼分？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

保險套的錢，應該由誰出？怎麼樣才比較公平？近日有男網友發文表示，因為女友的性慾比較強，所以他們保險套的用量很大，開銷也不少，大家覺得保險套的錢應該要怎麼分才會比較公平呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「保險套的錢到底怎麼分比較公平」為標題發文表示，他自認性慾正常，但女友的需求則比較大，所以通常是他在配合對方。兩人一個禮拜會發生5至10次關係，因此保險套的用量還算蠻多的。

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原PO過去常聽到，保險套的錢應該由男方支付，但兩人目前交往2個月，他就已經在保險套上花了6000元，實在覺得錢用得很快。由於談戀愛還會有其他開銷，所以女友也曾說過自己可以幫忙出一點，原PO對此就感到好奇，大家覺得保險套的錢應該怎麼分？

貼文曝光後，底下網友則一面倒表示，「是不是男人呀，套套也想女友出錢，自己打飛機算了」、「對不起，我覺得如果男生連保險套的錢都要計較那就用飛機杯就好」、「別連套錢都要計較，雖然性愛男女都爽，但女生真的比較多隱性麻煩」、「我自己都負擔避孕藥的費用了，保險套的錢男友還要跟我算的話，我會直接不要這個男的」。也有網友建議，「買經濟型的套子，不然就少做幾次，跟女友開口分攤套子費用真的太解、太沒面子了吧」。

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