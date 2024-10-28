拜月老當晚被甩！她許「10條件」遇現任全中　過來人共鳴：真的靈

▲不少單身朋友會去拜月老，希望能找到合適的另一半，獲得好姻緣。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

在民間習俗中，「月老」是掌管男女姻緣的神奇，也因此信眾遇到了情感上的難題，就會前往月老廟拜拜，祈求月老庇佑，讓自己收獲一段好姻緣。近期就有一名網友分享，自己前一段感情既不穩定也不開心，但是又害怕分開，直到去寺裡拜了月老，回頭就斬斷了爛桃花，又很快遇到合得來的新男友，讓她感嘆「月老真的超級靈！」

一名女網友在Dcard以「月老真的超級靈！」為題發文，表示與前任男友在一起時很不快樂，卻又不敢輕易分開，於是到龍山寺拜月老祈求感情順利。不料回來當日就與男友大吵一架，開始對前男友急速降溫。後來又到霞海城隍廟拜月老，表示希望知道前男友是否是她的「正緣」，如果不是也希望能夠遇到真正適合自己的人，沒想到當天晚上就被前男友用莫名其妙地理由甩了。

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由於爛桃花斬得很快，原PO分手後再次前往霞海城隍廟拜月老，這次一口氣講了十幾個條件，「因為我聽說條件要說的越詳細越好」。沒想到過2個月就遇到了真的符合眾多條件的優質男友，讓她覺得「超準！」忍不住要將自己斬斷爛桃花的故事告訴網友，「謝謝月老，直到現在我才知道幸福跟互相的感情是怎樣。」

貼文一出，瞬間引網友起討論。不少感情不太順遂的網友羨慕表示，「我現在也卡在不開心、不敢分手的階段，來這裡沾沾喜氣」、「想請問妳拜霞海買了什麼供品～借參考」、「恭喜妳！沾沾喜氣！」

也有網友分享經驗，「我只要拜龍山寺都是各種被斬斷」、「樂成宮爺爺也很會斬哈哈哈」、「超級靈，我也是拜月老講了一堆條件結果馬上找到老婆的，後來還願送喜餅跟金牌」、「本來跟在一起五年半一邊劈腿別人一邊還求復合的前任分手後還藕斷絲連，不知道怎麼辦，求助月老幫忙處理，隔天直接吵架然後前任就再也沒來聯絡」。

但也有網友遺憾表示，「拜了全台月老但沒任何奇蹟出現的我路過」、「不知道為什麼別人家的月老都特別靈驗，到自己這邊就……月老從南拜到北，甚至拜到日本去，然後現在單身超過11年」、「別人拜的月老永遠是最厲害的」。

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