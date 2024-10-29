主管問問題卻裝死！她不解「年輕一輩都這樣嗎」　網戰翻：挺正常

▲原PO無法理解妹妹的工作態度。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，他們部門有個8年級生的妹妹，明明不是新人了，但卻常裝死，而且6點一到，就準時收東西下班，讓她實在無法理解，現在年輕人的工作態度都是這樣嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「現在的年輕一輩上班都在裝死嗎」為標題發文，提到他們部門有個8年級生的妹妹，明明已經不是新人，但每當主管問問題，對方都會裝死，然後講話聲音很小，工作內容也交接得不太好，害她被主管找碴。

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最讓原PO傻眼的是，這個妹妹明明就在門口處理不算緊急的事情，但有訪客按電鈴時，卻不開門，還要她從比較遠的地方跑過去開。另外，只要6點一到，妹妹也會準時收東西下班。由於原PO已經不是第一次碰到這種工作態度的妹妹，所以就想知道，現在20多歲的年輕人都這樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「上班不是自己業務內的一律不幹，這才是正常的吧？主管問問題裝死，我覺得挺正常啊，能少做一件是一件」、「對啊我們年輕人就是這樣喔」、「準時下班哪裡有問題？阿姨你們自己愛無償加班是你們的事情，準時下班這個真的很基本欸」、「現在的職場真的需要00後來整頓」、「給多少錢，做多少事」。也有網友表示，「我1998我不是這種人，但如果你不滿還是跟主管說，主管無法滿足你期待，可以騎驢找馬囉」。