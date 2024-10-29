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因山陀兒延後發放！屏東102歲人瑞仙逝拿不到敬老金　村長怒了

▲山陀兒颱風造成萬丹鄉灣內村兩人家屬無法領到敬老金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲山陀兒颱風造成萬丹鄉灣內村2名長者的家屬無法領到敬老金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉於今年9月間陸續發放鄉內90歲老人重陽敬老金，期間遇到山陀兒颱風來襲延後發放，鄉內灣內村卻有1位102歲、1位93歲的人瑞卻在重陽節過後死亡，家屬領不到該筆敬老金，引發灣內村長陳玉意不滿，認為延誤發放錯在鄉公所，公所應該發放家屬該筆敬老金；鄉公所依據發放規定，及請示縣府社會科後，也未得到肯定答案，沒有發放，引發熱論。

▲山陀兒颱風造成萬丹鄉灣內村兩人家屬無法領到敬老金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲山陀兒颱風造成萬丹鄉灣內村兩人家屬無法領到敬老金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲重陽節敬老金發放辦法。

屏東縣政府今年對90歲以上長輩發給2000元，100歲以上發給10000元，委託鄉鎮市公所代發或直接匯款，要求在重陽節前完成，而各鄉鎮市公所也會依財政情況加碼發放重陽節禮金，萬丹鄉則是70歲以上500元、79~88歲1000元、89~98歲5000元、99歲以上10000元。

萬丹鄉公所9月間在發放重陽節禮金時，剛好遇到山陀兒颱風侵台，造成發放的時間延後，灣內村有1位102歲及1位93歲的人瑞卻在重陽節隔天及過幾天死亡，來不及領取重陽節禮金，萬丹鄉公所卻依據屏東縣重陽敬老慰問金發放辦法第八條規定並請示社會處長青科人員後停止發放，引發灣內村長陳玉意不滿。

陳玉意村長說，公所於8月起發放鄉內70~79歲重陽節敬老金，90歲以上鄉長於9月起發放，期間遇到山陀兒颱風攪局，影響鄉長發放作業，但總統府、縣府百歲人瑞重陽節敬老金早於8月間已匯入公所公庫，是颱風關係來不及發放，錯在鄉公所，不發放該敬老金，作法不合情理，讓人無法接受。

萬丹鄉公所主任祕書陳敏哲29日下午表示，依屏東縣重陽節敬老慰問金發放辦法第8條規定， 經登載造冊為受領敬老慰問金者，如於發放時已死亡或戶籍遷出本縣， 則不予發放；其中都沒有提到遇有不可抗力因素時可以補發規定；為求慎重，公所再向縣府社會處長青科請示，得到不宜發放答案，公所擔心有違反規定疑慮，才未發放。鄉長李建霖則認為還要與代表會開會討論再決定下一步作法。

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