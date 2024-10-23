山陀兒太猛「路全沒了」　3山友三地門迷路…里港警民急救援

記者陳崑福／屏東報導

高雄3名山友相偕攀登屏東縣三地門鄉德文村觀望山，並挑戰縱走三地山北峰，過程中因山區受到颱風影響樹木倒塌，3人找不到路徑迷途受困，里港警分局員警獲報會同村民上山救援，6小時後終於找到並護送他們下山，幸均無受傷，他們對於警方及熱心民眾即刻救援非常感謝。

▲里港警分局三地門分駐所警員何韋成會同村民上山救援山友 。（圖／記者陳崑福翻攝）

三地門分駐所所長陳志遠表示，3名山友是從20日早上8點開始登山，午後開始縱走三地山北峰，不料卻因颱風過後山區樹倒找不到路而迷路。

警員何韋成於當日下午3點許接獲報案，與當地熱心村民林英雄一同上山搜救，雖有報案人提供經緯度，但沿途因颱風過後山區多數小路皆已埋沒，亦有多處路段坍方，艱困難行，只能沿路開闢新道路，搜尋難度大增。經兩人不懈努力，終在17時許尋獲他們，也在晚上19時許將三人平安護送抵達三德檢查所。

里港警分局分局長温基興表示，感謝熱心村民林英雄及警察同仁協助救援。呼籲山友爬山請勿獨攀，並於爬山前學會登山離線地圖及訓練體力、攜帶足夠之裝備和糧食，避免造成迷路或者體力不支之情形。若遇有緊急狀況務必冷靜確認自身安全後，撥打110、119告知座標方位，並於現場等待救援，勿隨意走動避免遭遇更大危害。