不一樣的慶生會　嘉義榮總安寧病房慶祝人瑞百歲

▲▼ 嘉義榮院安寧病房為榮民慶祝百歲壽辰，院長陳正榮、醫護團隊及親屬齊聚陪伴獻祝福 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義分院緩和療護(安寧)病房於25日舉行別具意義的慶生會，為百歲人瑞榮民黃爺爺獻上生日祝福。榮民黃爺爺於10月初，因身體狀況轉入嘉義榮院安寧病房，醫護團隊不僅悉心提供緩和療護照顧，也十分關心長輩心理與情感的需求，適逢長輩百歲壽辰，安寧病房護理團隊特地舉辦慶生會，邀請爺爺的女兒及姪女、安養機構白河榮家堂長、輔導員，與主治醫師羅大維和長期近身照料爺爺的照服員，齊聚病房祝壽，陪伴黃爺爺迎接人生中的百歲里程碑。

嘉榮安寧病房督導蘇秋敏說到，護理團隊為了歡慶黃爺爺百歲誕辰， 特地以氣球及親手製作的手工藝、小字卡妝點病房，也精心準備生日禮帽、壽桃塔及獨一無二的特製壽糕為黃爺爺歡慶。大家在為黃爺爺歡唱生日快樂歌後，由女兒陪伴著吹蠟燭、切壽糕，黃爺爺開心的直盯著生日蛋糕看，臉上掛滿笑容，現場笑聲與祝賀聲不斷，氣氛相當溫馨。

黃爺爺的女兒看到父親滿面笑容地享用生日蛋糕，感動地表示：非常感謝嘉榮安寧病房的每位醫護人員，對爸爸細心的照顧和無微不至的關懷。這場精心準備的生日會讓爸爸度過了一個難忘時光，現場的溫馨與熱鬧讓我們家人深深感動，這份溫暖會一直留在心中。

嘉榮陳正榮院長深切關懷榮民的照護需求，當日特地至安寧病房為黃爺爺慶生，獻上祝福與雞精禮品，祝願黃爺爺健康平安。陳院長表示，安寧療護不僅在於病人身體症狀的緩解，更需滿足心理、社會及靈性層面的『全人』照顧。希望藉由為長輩慶生，讓病人及家屬感受到醫護的支持與關愛。在祝福的瞬間，陳正榮院長緊握著黃爺爺的手，開心與壽星黃爺爺合影，紀錄充滿愛與感動的時刻。