快訊／類鼻疽增1死！高雄男住院不到1周亡「山陀兒後首例」

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

類鼻疽增一死！疾病管制署今（22）日公布國內新增2例類鼻疽個案，都在高雄市，其中1人死亡，為山陀兒颱風後類鼻疽死亡首例。

疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案為80多歲男性因有多重慢性病史，常因呼吸困難、肺炎頻繁住院，10月7日再次出現發燒、呼吸喘，就醫住院並採檢，10月13日因肺炎及自身慢性疾病不幸死亡。另一例70多歲男性有慢性病及污水/淤泥接觸史，目前仍住院治療中。

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林詠青表示，類鼻疽的感染途徑主要為接觸污水和土壤中的細菌、或颱風後吸入性感染，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人重症機率較高。

國內今年在凱米颱風後一個月內暴增69例類鼻疽，疾管署副署長羅一鈞分析，山陀兒颱風帶來的風雨和淹水情況不如凱米嚴重，預期這次風災後疫情不會有前一波嚴重。

疾管署統計，今年累計98例本土類鼻疽個案，其中18例死亡，為歷年(2001年以來)同期最高，以65歲以上(57例)和50到64歲(31例)為主要年齡層。分布縣市以高雄74例、台南10例、台中4例、屏東4例為多，其中69例為凱米颱風後1個月內發病，山陀兒颱風後累計3例(其中1例死亡)，均為高雄市個案。

不過疾管署仍提醒，颱風後一個月為類鼻疽好發期請民眾及醫師注意，有上述慢性病的民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫。