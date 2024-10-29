有理由來杯抹茶了！每天攝取2克能修復肌膚、減少脂肪堆積

▲來杯抹茶吧！營養師根據研究指出，抹茶的兒茶素比綠茶豐富，健康好處多。（示意圖／pixabay）

文／每日健康

抹茶的濃郁風味，讓人很難不愛。對此，營養師高敏敏表示，抹茶的兒茶素比綠茶豐富，健康好處多，除了可以保護心血管、抗氧化、促進腸胃健康之外，還能預防認知功能下降、改善睡眠、有助皮膚健康、幫助減重和對抗憂鬱。

高敏敏在臉書專頁《高敏敏 營養師》發文提到，抹茶富含兒茶素、茶多酚，有助於降低血壓和膽固醇、預防動脈硬化和血栓等，進而維持心血管健康；抹茶中的兒茶素和類黃酮都有極強的抗氧化效果，可對抗自由基、防止細胞老化，也可防止身體發炎症狀；有研究發現，抹茶中的沒食子酸、茶多酚有助於消化道健康，可平衡腸道微生物群，甚至可以降低胃癌風險。

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高敏敏指出，抹茶富含茶胺酸、兒茶素，有助於活化腦細胞，日本研究團隊發現，每天攝取2克的抹茶粉，有抑制認知衰退的效果；雖然抹茶中也含有咖啡因，但其大量的茶胺酸和兒茶素有助於放鬆心情、改善睡眠，只要避免睡前喝就可以了。

高敏敏分享，抹茶富含維生素A、C和E和多種礦物質，可以幫助皮膚再生、癒合，使皮膚滋潤，特別適合曬後修復肌膚；齊忠德兒茶素有助新陳代謝加速、可減少脂肪堆積，在運動前一小時喝無糖抹茶，可更有效燃燒脂肪；而且內含的茶胺酸、兒茶素可促進多巴胺釋放，幫助舒緩壓力和對抗憂鬱情緒。

▲原來抹茶擁有這麼多好處！（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）

不過，高敏敏強調，市面上的抹茶為了讓飲料好喝，可能會添加大量奶精和糖，喝一杯含糖抹茶反而會讓身體造成更多負擔，建議大家買抹茶粉自己泡，可加一些鮮奶，但千萬不要攝取過量，每天大約3公克就行了。

