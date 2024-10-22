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今晚逛超市別忘了拿根小黃瓜！美女醫推「養顏美容4大功效」吃得清爽更消水腫

▲小黃瓜。（圖／取自pixabay）

▲不只減肥的時候適合吃小黃瓜，為了日常保養更要吃！（圖／取自pixabay）

文／每日健康

小黃瓜是日常飲食中常見的食材，往往被視為料理中的配角，但其實它是一種潛力無窮的食材。它不僅擁有清脆的口感和豐富的營養價值，更是美容界的隱藏聖品！

吳易儒醫師在其臉書專頁《芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈》分享了小黃瓜對美容的五大好處：

1. 補充水分
小黃瓜含有高達95%的水分，能有效幫助身體保持水分平衡，防止肌膚乾燥與脫水，特別適合在補水保濕方面發揮作用。

2. 排毒利尿
小黃瓜富含鉀元素，有助於身體排出多餘的水分和毒素，從而減輕水腫問題，讓身體感覺輕盈，肌膚也顯得更加健康。

3. 抗氧化抗老
小黃瓜還富含維生素C和多種抗氧化物質，能有效對抗自由基，延緩肌膚衰老，減少皺紋和細紋，讓皮膚保持年輕光澤。

4. 美白提亮
小黃瓜中的維生素C有助於促進膠原蛋白的生成，提升肌膚的亮度，使暗沉的膚色得到改善，重現明亮的光澤。

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小黃瓜是隱藏的美容聖品！「養顏美容4大功效」不只清爽又消水腫　這樣吃更營養

▲低卡還能幫美肌的小黃瓜，擁有這4大特點！（圖／吳易儒醫師授權提供）

除了美容功效，小黃瓜還因為熱量極低，成為許多人減肥時期的解饞選擇，不僅美味清爽，還不會增加熱量負擔。綜合來看，小黃瓜不僅可以養顏美容，更是減重時期的得力助手。透過將這種平價又健康的食材融入日常飲食，可以輕鬆地提升自己的美麗和健康。
 

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